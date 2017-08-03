Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Свердловской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») прошел муниципальный фильтр и зарегистрирован кандидатом на пост главы региона. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на областной избирком.

Там уточнили, что глава региона представил в комиссию максимально необходимое число подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов — 132.

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По данным агентства, региональный избирком уже зарегистрировал на выборах губернатора области пять претендентов: депутата Госдумы Игоря Торощина от ЛДПР, депутатов городской думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Константина Киселева («Зеленые»), депутата Заксобрания Свердловской области Дмитрия Ионина («Справедливая Россия»), а также управляющего директора «Плюс банка» Алексея Парфенова (КПРФ).

Ранее из предвыборной гонки выбыли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсети, и призер Олимпийский игр 2004 года по легкой атлетике Олеся Красномовец.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования 10 сентября.