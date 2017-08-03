Ущерб для Siemens из-за скандала с турбинами оценили в 100-200 миллионов евро

Немецкий концерн Siemens может потерять 100-200 миллионов евро выручки из-за скандала с поставками турбин в Крым. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Reuters.

Отмечается, что глава концерна Джо Кэзер уже заявил о принятии мер для уменьшения ущерба из-за скандала.

21 июля немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). В Siemens утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Компания намерена добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым.

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Позднее бывший партнер Siemens, «Технопромэкспорт», сообщил, что не получал от концерна официальных предложений о выкупе турбин. Представитель госкомпании также отметил, что они были модернизированы российской стороной. «При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию», — подчеркнул он.

Поставка подобного оборудования на полуостров европейскими компаниями запрещена санкциями ЕС.