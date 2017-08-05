Порошенко решил увеличить выплаты бойцам АТО

Президент Украины Петр Порошенко решил увеличить денежное содержание военнослужащих в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Винницкую область в субботу, 5 августа, сообщает УНИАН.

«Я поручил поднять содержание на первой линии (обороны) до 10 тысяч гривен (около 387 долларов — прим. «Ленты.ру») в месяц и повысить содержание на второй линии (обороны) до 4,5 тысяч гривен (около 174 долларов — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Порошенко.

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Президент Украины добавил, что увеличение выплат является «выполнением обязательств по приоритетности финансирования ВСУ и обеспечения защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

На военный аэродром в Винницкой области Порошенко прибыл на истребителе МиГ-29. Также он в преддверии Дня Воздушных сил ВСУ поздравил военнослужащих-летчиков украинской армии.

В мае 2015 года начальник Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Украины Владимир Талалай заявил, что начальный уровень месячной зарплаты для рядовых служащих ВСУ составляет около 1800 гривен, что равнялось тогда 85,5 долларам.