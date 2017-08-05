Стадион футбольного «Локомотива» переименовали

Футбольный клуб «Локомотив» объявил о переименовании своего стадиона. Об этом сообщается в обращении президента клуба Ильи Геркуса.

Объект получил название «РЖД Арена». Также была переименована Малая спортивная арена, которая теперь называется «Сапсан Арена».

Изменения приурочены к празднованию Дня железнодорожника, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

«Мы хотим подчеркнуть особую и неразрывную связь между ОАО "РЖД" и футбольным клубом "Локомотив". В год 95-летия клуба вспоминаем о том, что у истоков команды стояли железнодорожники. Отмечаем их вклад в славные победы "Локомотива". Наконец, благодарим за стадион — и этим достоянием мы обязаны железнодорожникам», — говорится в сообщении.

Ранее стадион красно-зеленых, расположенный в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы, назывался «Локомотив». Он был заново построен в 2002 году на месте старого одноименного стадиона. Вместимость сооружения составляет 27 тысяч 320 зрителей.