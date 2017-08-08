В норвежской компании рассказали о последствиях новых санкций США для Европы

Если новые санкции США в отношении России будут применены, это окажет влияние на стоимость газа в Европе. Такое мнение в интервью Bloomberg высказал старший вице-президент по трейдингу норвежской государственной энергетической компании Statkraft Карстен Поппинга, передает РИА Новости.

По его словам, цены на газ окажутся под влиянием санкций, несмотря на то, что поставки энергоносителя по «Северному потоку-2» ожидаются с 2020 года.

При этом Поппинга полагает, что возможность применения санкций не очень высокая. «Рынок не считает, что Европа позволит США диктовать, как ей нужно организовывать безопасность поставок газа», — сказал он.

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Днем ранее, 7 августа, международное рейтинговое агентство S&P заявило, что из-за введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций на газовом рынке Европы растет неопределенность. В агентстве считают, что если ограничения приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов, это приведет к росту цен на газ, а также увеличению риска перебоев в поставках российского газа.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, до этого его принял сенат Конгресса. Документ, в частности, предусматривает сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Кроме того, в законе указано, что Вашингтон намерен помешать строительству «Северного потока-2».

«Северный поток-2» — газопровод из России в ФРГ через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.