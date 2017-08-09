Соратница Порошенко обвинила Москву в подготовке присоединения Приднестровья

Депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Ирина Фриз заявила, что Россия намерена присоединить непризнанную Приднестровскую молдавскую республику (ПМР), чтобы организовать оттуда наступление на Одессу. Соответствующее заявление парламентария размещено на сайте политической организации.

По словам Фриз, о подготовке воссоединения Приднестровья с Россией свидетельствует то, что Тирасполь сделал российский флаг вторым государственным. Вторым признаком она назвала помощь российских аудиторов ПМР в проведении экономических реформ. «Всем понятно, что нет никаких государственных институтов ПМР, а есть марионеточное руководство сепаратистской непризнанной территории. Политика Тирасполя свидетельствует об очередном нарушении международных соглашений со стороны России», — считает украинская народная избранница.

Она выразила мнение, что Москва может также организовать со стороны Приднестровья наступление на Одессу. «Такое развитие ситуации на юго-западном направлении требует от Украины решительных политико-дипломатических действий», — резюмировала Фриз.

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Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают. В частности, в феврале зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил отправлять все нападки Киева на Россию «в спам».

Конфликт между Молдавией и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.