Трамп пообещал США вечное глобальное доминирование

Американский президент Дональд Трамп считает, что США всегда будут самой могущественной страной мира. Об этом он написал в Twitter.

«Моим первым распоряжением в должности президента было обновить и модернизировать наш ядерный арсенал. Теперь он куда мощнее. Надеюсь, нам никогда не придется использовать эту силу. Мы всегда будем самой могущественной страной мира!» — написал политик.

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8 августа глава государства заявил, что если Пхеньян будет угрожать Вашингтону, то его ждет возмездие. «Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел», — сказал Трамп журналистам во время встречи с прессой в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

В ночь на вторник КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ как нарушающий суверенитет КНДР.

