Футбольная фанатка из Аргентины попросила «Зенит» купить ее

Поклонница футбола из Аргентины Эстефания Сбаффи обратилась к петербургскому «Зениту» с предложением приобрести ее. Об этом девушка написала в своем Twitter.

Пресс-служба сине-бело-голубых там же ответила, что трансфер возможен лишь в том случае, если болельщица перейдет в российский клуб на правах свободного агента.

О личности Сбаффи ничего не известно. В аккаунте девушки в Twitter можно найти фотографии где она позирует в игровых майках «Зенита», московского ЦСКА, а также в футболке с символикой СССР.

Этим летом в «Зенит» перешли четыре аргентинца: полузащитник Матиас Краневиттер из испанского «Атлетико», хавбек Леандро Паредес из итальянской «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из аргентинского «Ривер Плейта» и защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион». По данным портала Transfermarkt, российский клуб потратил на эти трансферы 62 миллиона евро.