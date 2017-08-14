Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство матери

Чемпион России по гольфу Артем Нестеров заключен под стражу за убийство матери. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Щербинского суда Москвы.

«Щербинский суд арестовал в понедельник на два месяца Нестерова, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ ("Умышленное убийство"), — заявил источник.

Как отмечается в Telegram-канале Mash, спортсмен обезглавил женщину, затем попытался скрыться на автомобиле, но врезался в дерево. Нестеров позвонил жене и признался в содеянном, после чего его задержали правоохранительные органы.

Нестеров — мастер спорта по гольфу. В 2003 году он выиграл чемпионат России. У него есть собственная спортивная школа, в которой занимаются дети и взрослые.