Дизайнер Раф Симонс предложил поддерживать штаны липкой лентой за 200 долларов

Бельгийский дизайнер и основатель собственного бренда Раф Симонс разработал фирменную липкую ленту. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Harper's Bazaar.

Лента сделана из прочного черно-белого полиуретана — с надписями Rsyp youth project и Walk with me. Издание предполагает, что ее можно использовать не только по назначению, но и, например, подвязывать с ее помощью штаны вместо брючного ремня. Цена — 200 долларов.

Известные дизайнеры и модные дома кроме одежды и аксессуаров разрабатывают также канцелярские изделия. Например, в конце июня 2017 года Prada выпустила зажим для денег в виде скрепки. Цена — 185 долларов.

В интернете бурно отреагировали на новый аксессуар. Например, некоторые пользователи Twitter предположили, что так дизайнеры видят скрепку из Microsoft.