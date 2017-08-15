В «Винтерфелле» проведут посвященный «Игре престолов» фестиваль

В Северной Ирландии устроят посвященный сериалу «Игра престолов» фестиваль. Об этом сообщается на сайте британского Национального фонда объектов исторического интереса.

Мероприятие проведут 24 сентября на территории замка Уорд на северо-востоке региона. Это сооружение стало прототипом Винтерфелла — родового замка дома Старков из «Игры престолов»

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В рамках фестиваля посетителям покажут битвы на мечах, стрельбу из лука и выступления шутов. Кроме того, отдыхающих угостят мясом кабана, ирландским сидром и пирогом с олениной.

В мероприятии примет участие актер Бойд Рэнкин (Boyd Rankin), который сыграл в сериале Миккена — кузнеца Винтерфелла на службе дома Старков. Гостям также покажут животных, которые изображали лютоволков. Цена входного билета — 22,5 фунта (примерно 1,7 тысячи рублей).

В апреле текущего года издательство Lonely Planet включило места съемок «Игры престолов» в Хорватии в топ-100 направлений кинематографического туризма.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Шоу было создано на основе цикла книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Ее посмотрело рекордное число телезрителей.

