BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер

Немецкая автомобилестроительная компания BMW представила тизер нового концептуального родстера — G29. Ролик опубликован на официальной странице марки в Facebook. Официальная премьера автомобиля состоится на конкурсе элегантности, которая пройдет в американском Пеббл-Бич.

Концепт-кар призван дать представление о том, как будет выглядеть новый спортивный родстер третьего поколения. Технические характеристики пока не разглашаются.

Другая марка — Mercedes-Benz — привезет в Пеббл-Бич открытую версию купе Vision Mercedes-Maybach 6. Автомобиль укомплектован четырьмя электромоторами, которые суммарно могут развивать мощность 750 лошадиных сил, а на разгон до 100 километров в час у машины уходит порядка 4 секунд.