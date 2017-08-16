Туристов отказались пускать в зону отдыха английского аэропорта из-за одежды

Семью туристов не пустили в зону отдыха в аэропорту английского Манчестера из-за их одежды. Об этом пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 14 августа. Эмма Рейкс (Emma Raikes), ее двухлетняя племянница, мать и пять других родственников должны были вылететь из Великобритании во Флориду для посещения центра развлечений Disneyworld. При этом все они были одеты в белые футболки с изображением Минни Маус — мультипликационного персонажа Уолта Диснея. На одежде у каждого члена семьи также было написано его имя.

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Сотрудники в зоне отдыха аэропорта отказались пускать туристов из-за их нарядов, хотя услуга была заказана заранее, за нее заплатили 170 фунтов (более 13 тысяч рублей). Путешественникам разрешили пройти только тогда, когда они надели поверх футболок кофты.

В компании Swissport, которая управляет зоной отдыха, извинились перед Рейкс и ее семьей, пояснив, что пассажиры, пользующиеся услугой, должны соблюдать определенный дресс-код: к примеру, им не позволяется появляться в спортивной одежде и маскарадных костюмах. Однако работник, отказавший туристам в допуске в зону, неправильно интерпретировал эти правила. В компании призвали туристов выйти на связь, чтобы урегулировать конфликт.

Ранее в августе стало известно, что перевозчик Саудовской Аравии Saudia Airlines ввел строгий дресс-код для пассажиров, запретив мужчинам шорты, а женщинам — одежду, открывающую руки и ноги.