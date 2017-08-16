Минфин Украины призвал соблюдать режим жесткой экономии

Минфин Украины предлагает сократить или отложить в 2018 году выплату обязательных платежей в международные организации. Об этом в среду, 16 августа, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на имеющееся в редакции письмо ведомства.

В документе отмечается, что все расходы должны сопровождаться детальными расчетами и обоснованиями, при этом они должны соответствовать требованиям жесткого режима экономии.

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Минфин также обратился к заграничным дипломатическим миссиям Украины с рекомендацией экономить бюджетные средства за счет сокращения затрат на аренду жилья и коммунальных услуг, а также отказа от помещений повышенной комфортности.

В мае Украина за долги по взносам лишилась права голоса во Всемирной организации здравоохранения.

Госдолг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов — до 74,3 миллиарда долларов. По мнению аналитика инвестиционной компании «Алор Брокер» Кирилла Яковенко, Киеву будет крайне трудно расплатиться по долгам, опираясь на текущие ресурсы и производительные силы.