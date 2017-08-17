Трое мужчин пострадали в конфликте со стрельбой в Одинцове

Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой, который произошел в ночь на четверг, 17 августа, в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В ночь на четверг в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Одинцове произошел конфликт со стрельбой», — сказали в пресс-службе.

В результате трое мужчин получили незначительные телесные повреждения. В главке добавили, что стрельба, по предварительным данным, велась из травматического оружия.

