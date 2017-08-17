Оперу «Царская невеста» покажут в парке Серпухова

Московский театр «Геликон-опера» представит оперу «Царская невеста» в подмосковном Серпухове. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу советника губернатора региона Нармин Ширалиевой.

Мероприятие состоится 29 августа в рамках фестивального проекта «Русская опера у стен монастыря» в парке «Принарский». Начало в 18.00, уточняется в сообщении.

Фестиваль проходит второй год подряд как часть губернаторской программы «Наше Подмосковье» и по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Оперные постановки идут на больших сценах под открытым небом в живых декорациях. Мероприятие носит социальный характер — граждане получают бесплатные приглашения. Спектакли посмотрели уже более пяти тысяч зрителей.

«С каждым разом на оперные спектакли приходит все больше зрителей, информация распространяется мгновенно, и желающих оказывается разве что не больше, чем места на площади. Для нас это огромная радость, поскольку подтверждает своевременность и актуальность самой идеи», — сказала Ширалиева.

Опера «Царская невеста» в постановке «Геликон-оперы» известна не только в России, но и за рубежом. Спектакль побывал в городах Нинбо и Сучжоу в рамках «Дней России в Китае», на фестивале русской культуры во французских Каннах, на гастролях в Тель-Авиве, Париже, эстонском Пярну, на фестивале «Аль Бустан» в Ливане.