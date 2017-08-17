Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП

Глобальная экономика во втором квартале нынешнего года продемонстрировала максимальные темпы роста с конца 2010 года. В апреле-июне мировой ВВП увеличился на 4,4 процента в годовом выражении. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банка Morgan Stanley.

Эксперты признают, что экономические итоги второго квартала у большинства стран оказались выше, чем они ожидали. «Значительные сюрпризы были в Японии и России и меньшие — в Евросоюзе и Великобритании. Экономисты с нетерпением ждут данных о темпах роста экономики Индии и Бразилии за второй квартал», — отмечают они.

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Тем не менее в третьем квартале 2017 года аналитики ожидают замедления роста мирового ВВП до 3,6 процента, в четвертом — до 3,5 процента. В первом полугодии 2018-го экономика вырастет на 3,9 процента, но в третьем квартале темпы роста вновь снизятся до 3,5 процента и до 3,3 процента в четвертом.

Прогноз банка по темпам экономического развития на 2017 и 2018-й годы остался неизменным — 3,6 процента и 3,7 процента в год соответственно.

По прогнозу Всемирного банка, глобальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,7 процента. Согласно ожиданиям экспертов, это произойдет по мере возобновления роста на развивающихся рынках, в том числе в странах-экспортерах сырьевых товаров.

Согласно данным Института международных финансов, общемировой долг в первом квартале 2017 года достиг рекордных 217 триллионов долларов или 327 процентов глобального ВВП.