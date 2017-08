Туристов в Израиле начали обучать борьбе с террористами

Израильская компания Caliber 3 организует курсы антитеррористической подготовки для туристов. На деятельность фирмы обратили внимание несколько СМИ, в частности, газета The Telegraph и портал The Times of Israel.

Лагерь Caliber 3 расположен примерно в 24 километрах к югу от Иерусалима, на территории одного из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Компания предлагает путешественникам обучение стрельбе из автоматов и снайперских винтовок. Отдыхающих инструктируют ветераны армии Израиля.

Туристы также могут пройти двухдневный курс выживания под руководством специалистов фирмы или освоить приемы крав-маги (разработанной в Израиле военной системы рукопашного боя).

Кроме того, для клиентов Caliber 3 разыгрывают ситуацию с обезвреживанием террориста на импровизированном рынке. При этом туристы сами смогут принять участие в этой симуляции, помогая выследить «экстремиста».

Деятельностью компании недовольны в расположенной рядом палестинской деревне Аль-Масара. По словам местных жителей, Caliber 3 формирует у иностранцев негативный образ палестинцев.

В компании говорят, что предоставляют клиентам ценный сервис в трудные времена. «Наша цель — не научить вас стрелять, а позволить понять, что мы в Израиле делаем для борьбы с терроризмом», — говорит сотрудник фирмы Эйтан Коэн (Eitan Cohen).

Основанная в 2003 году фирма в настоящее время привлекает порядка 25 тысяч туристов в год. Это в основном американцы, а также жители Канады и Венесуэлы.