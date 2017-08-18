Выявлен картель при закупках суперкомпьютеров для Курчатовского института

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении «ПК Аквариус» и «Т-Платформы». Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в аукционе на поставку суперкомпьютеров Курчатовскому институту, сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, начальная цена заявки на поставку суперкомпьютеров по результатам торгов была снижена на 0,5 процента. Дело возбуждено по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

«ФАС продолжает работу по выявлению картелей на торгах на поставку компьютерного оборудования и программного обеспечения для нужд государственных органов», — отметил начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

В ведомстве напоминают, что ранее «ПК Аквариус» в уже привлекался качестве ответчика по делу о сговоре на торгах. В конце ноября 2016 года антимонопольное ведомство возбудило первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении поставщиков компьютерной техники «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «Крок инкорпорейтед», «Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания Аквариус».

Эти компании участвовали в аукционе на поставку системных блоков для комплексов автоматизации региональных фрагментов ГАС. Подозрения вызвала цена контракта, сниженная всего на 1 процент.

