Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne

Сын главы Сбербанка Германа Грефа стал управляющим партнером консалтинговой компании Brayne. Вместе Олегом Грефом на новое место работы перешли более десяти бывших сотрудников «НЭО-Центра», которые работали в его команде. Об этом в пятницу, 18 августа,сообщает Forbes.

По данным издания, Сбербанк указан в качестве одного из финансовых партнеров Brayne. Компания оказывает услуги по управлению активами, сопровождению M&A-сделок и проектов государственного частного партнерства (ГЧП). В новую компанию вместе с Олегом Грефом перешли бывшие топ-менеджеры «НЭО-Центра». Всего их 12 человек, многие из них сопровождали проекты, так или иначе связанные со Сбербанком.

В «НЭО-Центр» Олег Греф пришел в 2009 году, напоминает Forbes. По данным издания, стать вице-президентом компании ему предложил основатель компании Артем Аветисян. Спустя два года года компания заработала более 1,5 миллиарда рублей на оценке и консалтинге, заняв первое место в рейтинге оценочных компаний по версии «Эксперта РА». Через «НЭО-Центр», в частности, проходили большие объемы сделок, например с ипотечными клиентами Сбербанка. В марте 2017 года Греф-младший ушел из компании Аветисяна.

В конце января этого года компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над «Павловскгранитом». Ответчиками по делу выступили, в частности, Сбербанк и «НЭО Центр». Американский суд оставил этот иск без удовлетворения.