Бизнес
 

Сын Германа Грефа стал управляющим партнером компании Brayne

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Олег Греф и Герман Греф
Олег Греф и Герман Греф

Сын главы Сбербанка Германа Грефа стал управляющим партнером консалтинговой компании Brayne. Вместе Олегом Грефом на новое место работы перешли более десяти бывших сотрудников «НЭО-Центра», которые работали в его команде. Об этом в пятницу, 18 августа,сообщает Forbes.

По данным издания, Сбербанк указан в качестве одного из финансовых партнеров Brayne. Компания оказывает услуги по управлению активами, сопровождению M&A-сделок и проектов государственного частного партнерства (ГЧП). В новую компанию вместе с Олегом Грефом перешли бывшие топ-менеджеры «НЭО-Центра». Всего их 12 человек, многие из них сопровождали проекты, так или иначе связанные со Сбербанком.

В «НЭО-Центр» Олег Греф пришел в 2009 году, напоминает Forbes. По данным издания, стать вице-президентом компании ему предложил основатель компании Артем Аветисян. Спустя два года года компания заработала более 1,5 миллиарда рублей на оценке и консалтинге, заняв первое место в рейтинге оценочных компаний по версии «Эксперта РА». Через «НЭО-Центр», в частности, проходили большие объемы сделок, например с ипотечными клиентами Сбербанка. В марте 2017 года Греф-младший ушел из компании Аветисяна.

В конце января этого года компания PPF Management, зарегистрированная в американском штате Делавэр, обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием возместить 500 миллионов долларов материального и 250 миллионов долларов морального ущерба за потерю контроля над «Павловскгранитом». Ответчиками по делу выступили, в частности, Сбербанк и «НЭО Центр». Американский суд оставил этот иск без удовлетворения.

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