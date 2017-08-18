Сбербанк вступит в банковскую «Россию»

Крупнейшая российская кредитная организация — Сбербанк станет членом ассоциации региональных банков «Россия». Об этом в пятницу, 18 апреля, заявил глава объединения Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

«Сбербанк подал заявление о вступлении в ассоциацию. У нас ранее в членах не состояли Сбербанк и Газпромбанк. "Ак Барс" также сообщил о намерении вступить к нам», — сказал глава ассоциации «Россия». Остальные крупные отечественные банки уже являются членами «России», добавил он.

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Кандидатуры на пост нового главы объединения будут рассмотрены 13 сентября, отметил Аксаков.

Раскол в российском банковском сообществе произошел в середине июля, тогда крупнейшие кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, «Открытие», Россельхозбанк, Газпромбанк и Бинбанк — объявили о своем выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) из-за несогласия с политикой главы организации.

4 августа газета «Коммерсантъ» сообщила, что банки «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк также собирается покинуть АРБ. По информации издания, они намерены перейти в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.