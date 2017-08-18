В КБ «Южное» назвали заблуждением мнение о передаче ракетных технологий КНДР

Эксперт Майкл Эллеман, выводы которого были приведены в статье The New York Times о возможной передаче Украиной ракетных технологий КНДР, заблуждается, так как не располагает объективной информацией об украинской ракетостроительной отрасли. С таким заявлением в интервью «Комсомольской правде в Украине», опубликованном в пятницу, 18 августа, выступил генеральный конструктор украинского конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.

«В данном случае мы столкнулись с добросовестным заблуждением западного эксперта в отношении украинских предприятий, что можно объяснить недостатком у него объективной и актуальной информации», — сказал Дегтярев. Он также предположил, что мнение Эллемана «основано на сопоставлении обрывочной и не всегда корректной информации западных СМИ о положении дел в нашей стране и ракетно-космической отрасли и очевидных успехах КНДР в разработке и создании образцов ракетного вооружения».

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Дегтярев также отметил, что эксперт не посещал КБ «Южное», и подчеркнул, что «Эллеман не делал твердых заключений, а лишь указал на ряд теоретически возможных, по его мнению и в пределах его компетенции, источников получения доступа КНДР к ракетным технологиям».

Тремя днями ранее Дегтярев выразил уверенность в том, что никто из сотрудников бюро не оказывал помощи в создании двигателя ракеты в КНДР. При этом 14 августа источник в «Южмаше» напомнил, что несколько лет назад Северная Корея пыталась выкрасть у предприятия документацию межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М «Сатана» и допустил возможность нелегальной передачи ракетных технологий.

14 августа в статье The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и эксперта Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований (IISS) сообщалось, что на новейших баллистических ракетах, испытанных Северной Кореей в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с «Южмаша».