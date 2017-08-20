Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл пермский «Амкар» в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Звезда» в Перми и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте матча забил Александр Кокорин.

Футболист записал на свой счет шестой гол в нынешнем сезоне РФПЛ, отличившись в пятом матче подряд. Нападающий «Зенита» возглавляет гонку бомбардиров. У ближайшего преследователя — форварда московского «Спартака» Квинси Промеса — пять забитых мячей.

«Зенит» набрал 19 очков и вновь единолично возглавил турнирную таблицу РФПЛ. Идущий вторым столичный «Локомотив» 19 августа одержал победу над «Спартаком» в московском дерби. «Амкар» с 2 очками занимает последнее, 16-е место.