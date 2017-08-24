Утверждены правила размещения бюджетных средств в банках

Утверждены правила размещения бюджетных средств на банковских счетах. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства России.

Необходимость в регламентации возникла после внесения поправок в Бюджетный кодекс, согласно которым Федеральное казначейство получило право открывать подобные счета, отмечается в сообщении.

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Среди требований предъявляемых банкам, в которых будут размещаться средства федерального бюджета, указывается: наличие универсальной лицензии, рейтинг АКРА не ниже «A+», а также не менее 250 миллиардов рублей капитала. Они должны находиться под контролем ЦБ и не иметь задолженностей.

На счета в таких кредитных организациях будут размещаться остатки средств с Единого счета федерального бюджета.

В правительстве считают, что это позволит повысить эффективность управления остатками бюджета, увеличить объем федеральных доходов и снизить волатильность средств.

По данным ЦБ, в январе-июле 2017 года российские банки получили почти столько же прибыли, сколько за весь 2016-й — 927 миллиардов рублей. В годовом выражении доходы кредитных организаций выросли в два раза.