Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей

Часовой бренд F.P.Journe примет участие в Биеннале антикваров, которая пройдет с 11 по 17 сентября в Париже. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы компании.

В рамках выставки посетителям будут представлены знаковые творения F.P.Journe, среди которых модели Chronomètre à Résonance, Quantième Perpétuel и Sonnerie Souveraine. По словам представителей марки, решение об участии в биеннале было принято не случайно: «мануфактура находится в неустанном поиске баланса между искусством и часовым делом».

Фото: пресс-служба F.P.Journe Quantième Perpétuel 1 /3

Компанию основал F.P.Journe Франсуа-Поль Журн, первая часова коллекция была выпущена в 1999 году, через год часовщик запустил производство и открыл фирменный салон в Женеве. В 2004 году появился хронометр Chronomètre Souverain с механизмом Сaliber 1304 из розового золота.

Мануфактура представляет новинки на часовых выставках. Например, зимой 2016 года на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) продемонстрировали сразу две модели.

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Это мужская версия электромеханических часов Elegante в корпусе диаметром 48 миллиметров и линия Octa Divine в корпусе из платины или розового золота с диаметром 40 и 42 миллиметров.