Раскрыто будущее ракет «Протон»

Глава Космического центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью ТАСС рассказал о будущем российских ракет «Протон» и перспективах возглавляемого им предприятия.

По его словам, в 2016 году предприятие представило два варианта модернизации носителей, включающие создание «Протона Легкого» и «Протона Среднего». «Пока для реализации выбран второй вариант», — сказал Варочко.

Материалы по теме Вверх-вниз SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»

Первый пуск новой версии ракеты запланирован на I квартал 2019 года. «Для контроля исполнения проектов будет введен принцип диспетчеризации, когда конкретное лицо отвечает за внутреннюю и внешнюю кооперацию, всю технологическую цепочку», — отметил глава предприятия.

В числе главных задач руководитель центра обозначил омоложение кадров и сокращение числа своих заместителей, продолжение разработки носителей «Ангара» и завершение подготовки к пуску модуля «Наука» для МКС.