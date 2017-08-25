Сербские фанаты выложили на трибуне российский флаг на матче Лиги Европы

Болельщики белградской «Црвены Звезды» устроили перфоманс, выложив сербский и российский флаги и элементы гербов стран на фанатской трибуне перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Краснодаром». Видео появилось на YouTube-канале BalkanStream Sports.

Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В акции поучаствовали 10 тысяч человек.

Матч завершился поражением «Краснодара» со счетом 1:2. Счет по сумме двух матчей — 4:4. Сербский клуб получил преимущество из-за большего количества мячей, забитых на выезде.