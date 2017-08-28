Появились подробности о личности подозреваемого по делу о нападении в Турку

Сотрудники финской полиции идентифицировали человека, напавшего на прохожих с ножом в городе Турку 18 августа. Об этом сообщается на сайте полицейского управления страны.

Согласно опубликованной информации, главный подозреваемый — подданный Марокко 1994 года рождения. Его настоящее имя в интересах следствия не разглашается. При этом, как уточняет портал Yle, речь идет о задержанном ранее мужчине, который представился Абдеррахманом Мешкахом. Изначально сообщалось, что ему 18 лет, однако теперь выяснилось, что имя и дата рождения не настоящие.

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В настоящее время молодой человек находится в тюремной больнице Хямеенлинна. 22 августа сообщалось, что он признал свою вину, но при этом отрицал, что его действия носили террористический характер.

18 августа вооруженный ножом марокканец атаковал прохожих в центре Турку. Его жертвами стали две женщины, еще несколько человек получили ранения. Среди пострадавших — финны, шведы и итальянцы. Полицейские открыли огонь по нападавшему и ранили его в ногу, затем он был задержан. Нападение в Турку расследуется по статье «терроризм».