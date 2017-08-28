Глава судейского комитета РФС ответил на предложение Гинера уйти в оставку

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский ответил президенту московского ЦСКА Евгения Гинера, призывавшего функционера уйти в отставку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Уйти мне или нет — это не прерогатива господина Гинера. Есть руководитель РФС Виталий Леонтьевич Мутко, который должен принимать решение. Хочу подчеркнуть, что никогда не держался и не держусь за место», — заявил Будогосский.

Глава судейского корпуса РФС также отметил, что выступление Гинера — лишь общие фразы человека, который не знает ситуации в судействе.

Ранее в понедельник, 28 августа, президент ЦСКА призвал Будогосского уйти в отставку. Он отметил что функционер не справляется со своими обязанностями.

27 августа ЦСКА на своем поле проиграл «Ахмату» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата страны. Грозненцы отличились с нарушением правил. Перед голевой передачей мяч покинул пределы поля.