Гинер призвал уйти в отставку руководителя судейского корпуса РФС

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал уйти в отставку председателя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Об этом сообщает Bobsoccer.

«То, что сейчас происходит, — настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. На эту должность нужен другой человек», — заявил Гинер.

Президент ЦСКА также добавил, что не понимает, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. «Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит», — отметил функционер.

27 августа ЦСКА на своем поле проиграл «Ахмату» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата страны. Единственный мяч забил Заур Садаев, отличившийся после прострела Магомеда Митришева. На телевизионном повторе видно, что перед выполнением передачи Митришев упустил мяч за пределы поля. Позже Будогосский признал, что судья ошибся.