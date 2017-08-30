Тренер призера ЧМ по легкой атлетике посетовал на отсутствие премиальных

Тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько рассказал о невыплате премиальных его подопечному, призеру чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилу Лысенко. Слова специалиста приводят «Известия».

«Данил стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль чемпионата мира по легкой атлетике. Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идет о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того», — сказал Загорулько. Он также посетовал на миллионные гонорары хоккеистов «Салавата Юлаева» и футболистов «Уфы».

По словам тренера, оплата его пребывания в Лондоне по-прежнему под вопросом. «В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег на оплату наших расходов на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги», — добавил он.

Министр спорта России Павел Колобков в интервью «Р-Спорт» заявил, что выплаты российским легкоатлетам и тренерам за выступление на чемпионате мира-2017 в Лондоне будут произведены в четвертом квартале текущего года.

На прошедшем в августе в Лондоне чемпионате мира Лысенко завоевал серебряную медаль. Золото в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, серебряные медали — Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (ходьба на 20 километров). Все 19 россиян выступали на соревнованиях под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).