Российский прыгун в высоту Лысенко завоевал серебро чемпионата мира

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Лондоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний россиянин преодолел высоту 2,32 метра. Планка в 2,35 метра ему не покорилась. Золото выиграл катарец Мутаз Баршим (2,35 метра). Бронзу получил сириец Маджед Газаль (2,29 метра).

Медаль Лысенко стала шестой для российских легкоатлетов, выступающих в Лондоне под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).

Ранее золото в прыжках в высоту выиграла Мария Ласицкене, серебряные медали завоевали Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота) и Сергей Широбоков (ходьба на 20 километров).

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 13 августа.