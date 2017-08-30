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Толян перешел из «Хоффенхайма» в «Боруссию»

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Немецкий футболист Жереми Толян перешел из «Хоффенхайма» в «Боруссию». Об этом в среду, 30 августа, сообщается на сайте дортмундского клуба.

Контракт 23-летнего защитника с «Боруссией» рассчитан на пять лет — до 30 июня 2022 года. О финансовых условиях соглашения не сообщается. Интерес к Толяну также проявляли чемпион Германии «Бавария» и вице-чемпион Италии «Рома».

В прошлом сезоне «Боруссия» заняла третье место в Бундеслиге, «Хоффенхайм» — четвертое.

В активе Толяна 56 матчей в немецкой Бундеслиге за «Хоффенхайм», в которых он забил два мяча. В составе сборной Германии игрок завоевал серебряные медали летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро и золотые награды на молодежном чемпионате Европы-2017 в Польше.

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