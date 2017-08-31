Защиту Земли от инопланетного вторжения показали на видео

Видео: destinygame / YouTube

Activision представила финальный трейлер игры Destiny 2, режиссером фильма «Конг: Остров черепа» Джорданом Вот-Робертсом. По сюжету, Кейд-6, один из героев игры Destiny 2, отправляется в бой плечом к плечу вместе с тремя Стражами, чтобы защитить Землю от вторжения Красного Легиона.

Destiny 2 поступит в продажу 6 сентября 2017 года на PlayStation 4 и Xbox One. Версия для персональных компьютеров поступит в продажу 24 октября и будет распространяться посредством сервиса Battle.net.

По сюжету сиквела, последний город на Земле пал под натиском могущественного врага и оккупирован его элитной армией, Красным Легионом. Игрокам в роли Стражей предстоит научиться использовать новые способности и виды оружия, чтобы вновь объединить силы города и вернуть себе дом.