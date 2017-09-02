Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сравнил себя с орангутаном. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

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«Я — плененный орангутан, который подчинился правилам большого цирка и стал неприлично богат», — написал Макгрегор.

27 августа Макгрегор проводил бой по правилам бокса с 40-летним американцем Флойдом Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После поединка врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.

Мэйуэзер заработал за бой более 300 миллионов долларов, Макгрегор получил порядка 100 миллионов.