На Землю вернулись три члена экипажа МКС

Трое членов экипажа Международной космической станции приземлились в спускаемой капсуле космического корабля «Союз МС-04». Об этом, как передает РИА Новости, сообщили журналистам в Центре управления полетами.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. Посадка спускаемой капсулы была осуществлена в Казахстане, в соответствии с графиком.

Работу на орбите до прибытия на МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

Старт «Союза МС-06» с экипажем очередной миссии МКС запланирован на 13 сентября с космодрома Байконур. В основной экипаж входят космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.