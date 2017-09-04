Суд продлил домашний арест экс-главе Коми Торлопову

Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом бывшего главу Коми и экс-сенатора от республики Виктора Торлопова, признавшего вину по делу об организации и руководстве преступным сообществом и мошенничестве на несколько миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщает «Интерфакс».
«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Торлопова на срок до 6 октября», — значится в постановлении суда.
Следователь мотивировал свое ходатайство тем, что Торлопов при изменении ему меры пресечения на более мягкую может предпринять попытку скрыться, а также оказать давление на свидетелей. Срок предварительного следствия по делу продлен до 18 октября, уточняет агентство.
Торлопов проходит по статье обвиняется в создании и руководстве совместно со своим преемником на посту главы региона Вячеславом Гайзером и другими соучастниками преступным сообществом (часть 3 статьи 210 УК РФ). Кроме того, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием своего служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступных путем (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).
6 октября 2016 года Торлопов полностью признал свою вину.
Торлопов возглавлял регион с 2001 по 2010 год. На этом посту его сменил Гайзер, а сам он перешел в Совет Федерации в качестве представителя от исполнительной власти республики.
Гайзер и бывшие чиновники из администрации республики, а также предприниматели, всего 19 человек, были задержаны в сентябре 2015 года.