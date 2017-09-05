Наука и техника
 

Названа причина наступления последнего межледниковья

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Международный коллектив ученых обнаружил, что извержение щитового вулкана Такахе в Антарктиде длилось 192 года и спровоцировало наступление последней межледниковой эпохи. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Извержение вулкана происходило примерно 17,7 тысячи лет назад, примерно в это же время в южном полушарии, где находится Антарктида, начались крупные климатические изменения. В частности, увеличилась концентрация парниковых газов в атмосфере.

«Богатые галогенами извержения создали в стратосфере озоновую дыру над Антарктидой, которая аналогично современной озоновой дыре привела к крупномасштабным изменениям атмосферной циркуляции», — пояснил соавтор статьи Джозеф Макконелл. По его мнению, в южном полушарии это запустило сдвиг от ледникового периода к межледниковью. «Вероятность совпадения ничтожна», — сказал Макконелл.

К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ ледяного керна, извлеченного с глубины более 3,4 тысячи метров в 350 километрах севернее Такахе.

Ранее исследователи из Эдинбургского университета (Великобритания) обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан.

В высоту гора Такахе превышает 3,4 тысячи метров и расположена на Земле Мэри Бэрд в Западной Антарктиде.

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