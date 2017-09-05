Полиция допустила подкуп членов МОК при выборе столицы ОИ-2016

Полиция Рио-де-Жанейро ведет расследование возможного подкупа членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», благодаря которой произошел подкуп членов МОК с целью получения голосов в пользу заявки Рио-де-Жанейро.

Утром 5 сентября полиция провела обыск в доме бывшего главы оргкомитета ОИ-2016 Карлоса Артура Нузмана. Следователи нашли доказательства причастности Нузмана к коррупционной схеме. Кроме него, суд выписал ордеры на арест двух его соучастников — бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.

Финальное голосование за выбор столицы Игр-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В третьем раунде Рио-де-Жанейро победил Мадрид со счетом 66:32. При этом испанская заявка со значительным преимуществом победила в первом раунде. Чикаго и Токио выбыли из борьбы на первой и второй стадиях отбора.

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. В соревнованиях приняли участие более 11 тысяч спортсменов из 207 стран мира. Победителем медального зачета стала сборная США.