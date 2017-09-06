Пескова поставили в тупик вопросом об участии Путина в голосовании 10 сентября

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сообщить, примет ли глава государства участие в голосовании на муниципальных выборах 10 сентября. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, пойдет ли президент на избирательный участок.

«Если Путин примет решение, он это сделает, и мы вас проинформируем», — добавил пресс-секретарь.

«Что касается вопроса "Для чего это ему делать?", то его я не понимаю», — отметил Песков. «Выборы есть выборы, и участие каждого человека в определении судьбы своего города или страны — это право любого гражданина, включая президента РФ», —

резюмировал он.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране пройдет более 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня. Их не будут проводить только в трех субъектах: Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.

Согласно докладу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Единый день голосования. Предварительные подходы к качественному анализу», явка избирателей ожидается в пределах «региональной нормы».

