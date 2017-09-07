50 тысяч фанатов выступили за расставание футболиста с девушкой

Более 50 тысяч чилийских фанатов выступили за расставание форварда национальной команды и лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса с девушкой Майте Родригес. Об этом сообщает The Independent.

Болельщики раскритиковали игрока за физическую форму: по их мнению, Санчес стал слишком толстым. Они организовали группу в Facebook, в которую вступило 55 тысяч человек. Подписчики требуют, чтобы 28-летний футболист расстался с девушкой и вернулся к лучшей форме в преддверии чемпионата мира-2018 в России. Отмечается, что фанаты готовы устроить пикет на улицах Сантьяго, чтобы Санчес прислушался к их требованию.

Во вторник, 5 сентября, чилийцы проиграли Боливии в матче отборочного этапа со счетом 0:1 и опустились на шестое место в группе, не дающее право сыграть на чемпионате мира.