В сети удивились магическим способностям футбольного тренера

— Exeter City FC (@OfficialECFC) 06 сентября 2017, 08:17

Тренера английской футбольной команды «Эксетер Сити» Мэтта Тейлора сочли волшебником. Гиф-изображение, вызвавшее такую реакцию, было размещено в Twitter-аккаунте клуба.

Во время интервью клубному каналу тренер отмахнулся от мухи, а в тот же момент на стадионе выключили свет. Из-за этого сложилось ощущение, будто Тейлор сам погасил прожектор, находившийся позади него.

В сети сочли, что гифка доказывает наличие у наставника необычных способностей. Пользователи также поинтересовались, что это за тип магии.

«Эксетер Сити» выступает во Второй футбольной лиге — четвертом по значимости дивизионе чемпионата Англии. Команда находится на первом месте таблицы после пяти туров.