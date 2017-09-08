Продажи круп в торговых сетях упали

Продажи всех видов круп, кроме гречки, в российских торговых сетях во втором квартале 2017 года снизились по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Nielsen.

В натуральном выражении продажи сократились на 2,5 процента, в денежном — на 8,5 процента. При этом реализация гречки выросла в натуральном выражении на 2,7 процента, но упала в денежном — на 11,9 процента.

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«Цены на крупы снижаются уже три квартала подряд, во втором квартале 2017 года они сократились на 6,3 процента за килограмм продукции», — отмечается в исследовании.

В зимний период блюда из круп более популярны из-за недостатка свежей продукции. «Кроме того, зимой активно крупы потребляются теми, кто стремится к здоровому питанию, а в летний период у потребителей есть возможность частично переключиться на сезонные фрукты и овощи», — сказала эксперт по ритейл-аудиту Nielsen Марина Лапенкова.

Всего в торговых сетях России во втором квартале 2017 года продано 112,3 тысячи тонн различных круп, подсчитали в Nielsen.

По данным Минсельхоза, средняя потребительская цена на гречку в начале августа составляла 68,7 рубля за килограмм, что на 19 процентов меньше, чем в начале этого года.