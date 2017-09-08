Россияне оценили деятельность Медведева на посту премьера

Мнение жителей России относительно деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра разделились поровну. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического исследования фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Так, данные опроса показали, что 40 процентов россиян позитивно оценивают работу Медведева в качестве главы правительства, столько же дали противоположный ответ, еще 20 процентов — затруднились ответить.

На вопрос, «доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву», 39 процентов опрошенных дали положительный ответ, 11 процентов заявили, что «безусловно доверяют», 28 процентов — «скорее доверяют». О своем недоверии премьеру заявили 49 процентов респондентов и еще 11 — затруднились ответить.

Кроме того, социологи выяснили, что за последний месяц треть граждан стали меньше доверять главе правительства, у 10 процентов — обратный результат. Еще 59 процентов участников опроса затруднились дать ответ.

Исследование проводилось 2-3 сентября в 207 населенных пунктах среди трех тысяч респондентов.

В конце апреля «Левада-центр» представил результаты опроса, согласно которому число тех, кто «в основном доверяет» премьеру, сократилось за год с 39 до 30 процентов. При этом количество тех, кто «в основном не доверяет», увеличилось с 30 до 33 процентов. За отставку главы кабинета министров высказались 18 процентов граждан.