Сын бывшего главы IAAF прокомментировал обвинения в коррупции

Папа Массата Диак, сын бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламине Дика, прокомментировал выдвинутые французской прокуратурой обвинения в коррупции. Его слова приводит Reuters.

«Эти обвинения — самая большая ложь в истории мирового спорта. Иногда я сопровождал отца, чтобы помочь ему в его личных делах, но говорить, что я покупал голоса… моя работа заключалась в том, чтобы помогать IAAF выбирать страны для проведения спортивных мероприятий», — сказал Диак-младший.

5 сентября прокуратура Франции обнаружила коррупционную схему между IAAF и Международным олимпийским комитетом (МОК). Папу Массата Диака уличили в незаконных выплатах, которые были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров.