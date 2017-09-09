Российским гандболисткам пригрозили лишением серебра ЧЕ из-за допинга

Женская молодежная сборная России может лишиться серебряных медалей чемпионата Европы-2017 из-за положительных допинг-проб, которые сдали три спортсменки из команды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по медиа и связям с общественностью Европейской федерации гандбола (EHF).

«В случае, когда более двух членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, соответствующий орган EHF также может налагать санкции», — заявили в организации. Среди возможных ограничений — дисквалификация команды от выступлений, запрет сборной на участие в соревнованиях EHF, а также штраф для национальной федерации.

Ранее 9 сентября стало известно, что три допинг-пробы, взятые у российских девушек во время чемпионата Европы в Словении, дали положительный результат. В них были обнаружены следы мельдония. В финале соревнований, в которых участвовали спортсменки не старше 19 лет, сборная России уступила команде Франции.