Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу сыграет с командами Дании, Туниса, Японии, Черногории и Бразилии на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Главный тренер Евгений Трефилов назвал такую жеребьевку рабочей. «В каждой группе есть две-три сильные команды. Нам надо играть и выходить в плей-офф чемпионата мира. Единственное, у нас происходят изменения в составе. По сравнению с Олимпийскими играми, команда на чемпионате мира будет обновлена на 80 процентов», — сказал он.

Жеребьевка прошла во вторник, 27 июня, в немецком Гамбурге. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые четыре места в группе.

Чемпионат мира среди женских команд пройдет с 1 по 17 декабря в Германии. Женская сборная России будет проводить матчи группового этапа мирового первенства в городе Ольденбург. Действующим чемпионом мира является сборная Норвегии. Сборная России — победитель Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.