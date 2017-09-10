Матч чемпионата Германии по футболу впервые обслужила женщина-арбитр

В матче немецкой футбольной Бундеслиги впервые в качестве главного арбитра отработала женщина. Об этом сообщается на странице немецкого первенства в Twitter.

Встречу 3-го тура немецкого чемпионата между берлинской «Гертой» и «Штутгартом» обслужила 38-летняя Бибиана Штайнхаус. Игра прошла в воскресенье, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:1.

За игру Штайнхаус показала единственную желтую карточку — на 36-й минуте полузащитнику берлинцев Перу Шелбреду.

19 августа сообщалось, что семь женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.