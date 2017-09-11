Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал членов немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) нацистами. об этом сообщает Reuters.

По словам Габриэля, многие немецкие избиратели на выборах в бундестаг 24 сентября готовы отдать свои голоса за АдГ, так как чувствуют нерешенность проблем нелегальной миграции, безопасности и безработицы.

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«Если нам не повезет и люди отправят такой сигнал недовольства, это будет иметь ужасные последствия. Тогда впервые с окончания Второй мировой войны у нас в парламенте будут заседать настоящие нацисты», — заявил политик.

Партия «Альтернатива для Германии» была основана в 2013 году и первоначально объединяла в своих рядах евроскептиков. Во время миграционного кризиса АдГ выступила резко против проводимого канцлером Ангелой Меркель курса на прием беженцев.

В настоящее время представители АдГ входят в 13 из 16 законодательных региональных собраний. партия имеет хорошие шансы на получение мест в бундестаге. По данным социологических опросов, свои голоса за кандидатов от «Альтернативы» готовы отдать от 8 до 11 процентов избирателей. Это превышает пятипроцентный порог, необходимый для прохождения в бундестаг.