Наука и техника
 

США допустили создание нового ядерного оружия против России и КНДР

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A military aide, carrying the "football" containing launch codes for nuclear weapons, accompanies U.S. President Donald Trump onto Marine One upon Trump's departure from the White House in Washington, U.S. February 3, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

В администрации президента США Дональда Трапма рассматривают возможность создания компактного ядерного оружия, предназначенного, в частности, для сдерживания России и КНДР, сообщает Politico.

Точные характеристики боезаряда, предназначенного для установки на ракеты, для транспортировки самолетами или силами спецназа, изданием не указываются. Новое оружие, как полагают в администрации Трампа, должно быть недорогим, а причиняемый им ущерб противнику — незначительным.

Politico отмечает, что планы США по созданию средства сдерживания могут встретить неоднозначную реакцию международного сообщества, в частности развязать новую ядерную гонку.

В настоящее время основным видом ядерного оружия США являются бомбы переменной мощности B61, которые согласно планам Пентагона останутся на вооружении страны по крайней мере до 2025 года.

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